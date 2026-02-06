Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов по сбитию «шахедов» и поручил срочные решения

По словам Президента, решения для повышения эффективности ПВО должны быть внедрены немедленно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительной работе Воздушных сил ВСУ в части регионов по сбитию «шахедов» и поручил срочные меры для улучшения защиты. Об этом Глава государства отметил после ежедневного селекторного совещания.

По итогам заседания определили решения, которые должны быть немедленно внедрены для повышения эффективности сбития вражеских беспилотников.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбития «шахедов», — подчеркнул Президент.

Отдельно рассмотрели вопросы восстановления энергетики и поддержки населения в Харьковской области. Сложной остается ситуация в Киеве: более 1200 жилых домов в разных районах столицы до сих пор без отопления.

Президент подчеркнул необходимость усиления помощи жителям этих домов и поручил привлечь цифровые инструменты для оперативного определения и анализа потребностей людей и общин в режиме реального времени.

Руководитель «Укрзализницы» Александр Перцовский доложил о последствиях российских ударов по логистике. По его словам, атаки не прекращаются ни одного дня, а в январе зафиксировали существенный рост ударов именно по железнодорожной инфраструктуре. Президент поблагодарил железнодорожников за быстрое восстановление поврежденных объектов и обеспечение бесперебойной работы железной дороги.

Министерство внутренних дел проинформировало о привлечении необходимых сил к восстановительным работам и функционированию пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики доложил о графиках ввода в эксплуатацию объектов когенерации.

Премьер-министр Юлия Свириденко отчиталась о выполнении правительственных программ помощи, в частности программы с тепловыми пакетами. По словам Президента, эту программу планируют расширить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.