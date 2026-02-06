Кабмин готовит упрощенное банкротство для ФЛП и микробизнеса
Кабинет Министров одобрил законопроект, разработанный Министерством юстиции, который предусматривает внедрение упрощенных процедур банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.
Документ подготовлен во исполнение шага 3.7 программы Ukraine Facility и направлен на создание более доступного и эффективного механизма преодоления неплатежеспособности для малого бизнеса по европейским стандартам.
Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины по процедурам банкротства новой Книгой шестой, которой впервые на законодательном уровне вводятся две упрощенные процедуры:
- упрощенная санация — для добросовестных должников, которые стремятся восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;
- упрощенная ликвидация — для предприятий и предпринимателей, не имеющих достаточных активов и стремящихся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.
Среди ключевых изменений:
- отмена обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно сокращает продолжительность и стоимость производства;
- необязательное участие арбитражного управляющего — привлекается по желанию должника или кредитора;
- отсутствие необходимости проведения общих собраний кредиторов и формирования комитета кредиторов;
- короткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;
- введение типовых форм документов.
Отдельно устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности по размеру задолженности, количеству кредиторов и отсутствию долгов по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.
