Кабмин готовит упрощенное банкротство для ФЛП и микробизнеса

Минюст подготовил законопроект о новых правилах банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.

Кабинет Министров одобрил законопроект, разработанный Министерством юстиции, который предусматривает внедрение упрощенных процедур банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.

Документ подготовлен во исполнение шага 3.7 программы Ukraine Facility и направлен на создание более доступного и эффективного механизма преодоления неплатежеспособности для малого бизнеса по европейским стандартам.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины по процедурам банкротства новой Книгой шестой, которой впервые на законодательном уровне вводятся две упрощенные процедуры:

упрощенная санация — для добросовестных должников, которые стремятся восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;

упрощенная ликвидация — для предприятий и предпринимателей, не имеющих достаточных активов и стремящихся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.

Среди ключевых изменений:

отмена обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно сокращает продолжительность и стоимость производства;

необязательное участие арбитражного управляющего — привлекается по желанию должника или кредитора;

отсутствие необходимости проведения общих собраний кредиторов и формирования комитета кредиторов;

короткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;

введение типовых форм документов.

Отдельно устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности по размеру задолженности, количеству кредиторов и отсутствию долгов по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.

