  1. Законодательство

Кабмин готовит упрощенное банкротство для ФЛП и микробизнеса

13:53, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минюст подготовил законопроект о новых правилах банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.
Кабмин готовит упрощенное банкротство для ФЛП и микробизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил законопроект, разработанный Министерством юстиции, который предусматривает внедрение упрощенных процедур банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ подготовлен во исполнение шага 3.7 программы Ukraine Facility и направлен на создание более доступного и эффективного механизма преодоления неплатежеспособности для малого бизнеса по европейским стандартам.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины по процедурам банкротства новой Книгой шестой, которой впервые на законодательном уровне вводятся две упрощенные процедуры:

  • упрощенная санация — для добросовестных должников, которые стремятся восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;
  • упрощенная ликвидация — для предприятий и предпринимателей, не имеющих достаточных активов и стремящихся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.

Среди ключевых изменений:

  • отмена обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно сокращает продолжительность и стоимость производства;
  • необязательное участие арбитражного управляющего — привлекается по желанию должника или кредитора;
  • отсутствие необходимости проведения общих собраний кредиторов и формирования комитета кредиторов;
  • короткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;
  • введение типовых форм документов.

Отдельно устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности по размеру задолженности, количеству кредиторов и отсутствию долгов по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект бизнес правительство Кабинет Министров Украины Украина минюст ФЛП банкротство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]