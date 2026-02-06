Кабмін готує спрощене банкрутство для ФОПів і мікробізнесу

Мін’юст підготував законопроєкт про нові правила банкрутства для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, розроблений Міністерство юстиції, який передбачає запровадження спрощених процедур банкрутства для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

Документ підготовлено на виконання кроку 3.7 програми Ukraine Facility і має на меті створити більш доступний та ефективний механізм подолання неплатоспроможності для малого бізнесу за європейськими стандартами.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс України з процедур банкрутства новою Книгою шостою, якою вперше на законодавчому рівні вводяться дві спрощені процедури:

спрощена санація — для добросовісних боржників, які прагнуть відновити платоспроможність і продовжити діяльність;

спрощена ліквідація — для підприємств і підприємців, які не мають достатніх активів і прагнуть цивілізовано завершити бізнес з мінімальними витратами.

Серед ключових змін:

скасування обов’язкової процедури розпорядження майном, що суттєво зменшує тривалість і вартість провадження;

необов’язкову участь арбітражного керуючого – залучається за бажанням боржника або кредитора;

відсутність необхідності проведення загальних зборів кредиторів і формування комітету кредиторів;

короткі та чітко визначені строки спрощених процедур з можливістю одноразового продовження;

запровадження типових форм документів.

Окремо встановлюються критерії доступу до спрощених процедур, зокрема щодо розміру заборгованості, кількості кредиторів та відсутності боргів із виплати заробітної плати, що відповідає європейським стандартам захисту прав працівників.

