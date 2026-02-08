  1. В Украине

Сортировщик алмазов и ломатель пода: какие необычные профессии есть в Украине

07:00, 8 февраля 2026
Кто стоит за необычными названиями и чем на самом деле занимаются эти специалисты.
В Украине существует более 9 тысяч профессий, но значительная часть из них остается «за кадром» — об этих специальностях редко говорят, хотя они вполне реальны и востребованы в отдельных отраслях.

Государственная служба занятости рассказала о профессиях, которые могут удивить даже опытных соискателей работы.

Профессия, которая исчезает: дегоржер

Одна из самых редких профессий — дегоржер. Это узкоспециализированный квалифицированный рабочий, который занимается ремюажем и дегоржажем — очисткой шампанского от дрожжевого осадка. Из-за автоматизации производства такая профессия почти исчезла с массового рынка, однако дегоржеры до сих пор работают на элитарных винодельнях и имеют дело с дорогими марками игристых вин.

Ломатель пода: кто очищает сердце стекловарной печи

Название этой профессии может звучать странно, но ее суть максимально практична. Ломатель пода — это рабочий, который обслуживает установки по производству стекла и керамики. «Под» или «подина» — дно печи для плавления. После завершения цикла изготовления изделий специалист ломает и вычищает застывшее стекло из печи, подготавливая оборудование к следующему этапу работы.

Марироб: сочетание производства и торговли

Марироб — профессия из группы квалифицированных рабочих с инструментом, связанная с обработкой и маринованием мяса и рыбы. Такой специалист не только готовит продукцию к консервации, но и часто отвечает за ее поставку. Поэтому мариробы работают на пересечении пищевой переработки и торговли.

Петрограф: наука о горных породах

Петрографы относятся к профессионалам и работают в сфере геологии. Они исследуют горные породы, анализируют их минеральный и химический состав, а также условия формирования. Чаще всего такие специалисты задействованы в научных учреждениях, учебных заведениях или геологоразведке.

Сортировщик алмазов: не миф, а реальная профессия

Несмотря на ассоциации с мультфильмами, сортировщик алмазов — реальная и высокооплачиваемая профессия. Это квалифицированный рабочий в сфере ювелирного дела, который оценивает алмазы по цвету, чистоте, огранке, размеру и весу. Именно такие специалисты осуществляют первичную классификацию камней и сотрудничают с международными гомологическими лабораториями — GIA, HRD и IGI, которые сертифицируют качество драгоценных минералов.

