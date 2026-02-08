Сортувальник діамантів і ламач поду: які незвичні професії є в Україні

Хто стоїть за незвичними назвами та чим насправді займаються ці фахівці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні існує понад 9 тисяч професій, але значна частина з них залишається «за кадром» — про ці спеціальності рідко говорять, хоча вони цілком реальні й затребувані в окремих галузях.

Державна служба зайнятості розповіла про фахи, які можуть здивувати навіть досвідчених шукачів роботи.

Професія, що зникає: дегоржер

Один із найбільш рідкісних фахів — дегоржер. Це вузькоспеціалізований кваліфікований робітник, який займається ремюажем і дегоржажем — очищенням шампанського від дріжджового осаду. Через автоматизацію виробництва така професія майже зникла з масового ринку, однак дегоржери й досі працюють на елітарних виноробнях і мають справу з дорогими марками ігристих вин.

Ламач поду: хто очищає серце скловарної печі

Назва цієї професії може звучати дивно, але її суть максимально практична. Ламач поду — це робітник, який обслуговує установки з виробництва скла та кераміки. «Под» або «подина» — дно печі для плавлення. Після завершення циклу виготовлення виробів фахівець ламає та вичищає застигле скло з печі, готуючи обладнання до наступного етапу роботи.

Марироб: поєднання виробництва і торгівлі

Марироб — професія з групи кваліфікованих робітників з інструментом, пов’язана з обробкою та маринуванням м’яса і риби. Такий фахівець не лише готує продукцію до консервації, а часто відповідає й за її постачання. Тому марироби працюють на перетині харчової переробки та торгівлі.

Петрограф: наука про гірські породи

Петрографи належать до професіоналів і працюють у сфері геології. Вони досліджують гірські породи, аналізують їх мінеральний і хімічний склад, а також умови формування. Найчастіше такі спеціалісти задіяні в наукових установах, навчальних закладах або геологорозвідці.

Сортувальник діамантів: не міф, а реальна професія

Попри асоціації з мультфільмами, сортувальник діамантів — реальний і високооплачуваний фах. Це кваліфікований робітник у сфері ювелірної справи, який оцінює діаманти за кольором, чистотою, огранюванням, розміром і вагою. Саме такі спеціалісти здійснюють первинну класифікацію каменів і співпрацюють з міжнародними гомологічними лабораторіями — GIA, HRD та IGI, що сертифікують якість дорогоцінних мінералів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.