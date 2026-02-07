  1. В Украине
Зимние Олимпийские игры-2026: график выступлений украинцев и где смотреть соревнования

10:01, 7 февраля 2026
Первой среди украинских спортсменок на старт выйдет Екатерина Коцарь.
Зимние Олимпийские игры-2026: график выступлений украинцев и где смотреть соревнования
В субботу, 7 февраля, в Италии будут разыграны первые 5 комплектов медалей XXV зимних Олимпийских игр.

В течение первого соревновательного дня Олимпиады-2026 запланированы соревнования в десяти видах спорта. В пяти из них будут определены первые чемпионы и призёры Игр.

Украинские спортсмены выйдут на старт в четырёх дисциплинах: лыжный скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км коньковым ходом), горнолыжный спорт (скоростной спуск), санный спорт (одиночные заезды) и фристайл (слоупстайл).

Расписание выступлений украинских спортсменов 7 февраля:

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Заезд 1. Катерина Коцар

12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Дмитрий Шепьюк

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Заезд 2. Катерина Коцар

14:00. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Первая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

19:32. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Вторая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

Напомним, что в Италии состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Украина Италия спорт

