Зимові Олімпійські ігри-2026: графік виступів українців та де дивитися змагання

Першою серед українських спортсменок на старт вийде Катерина Коцар.

фото: Reuters

У суботу, 7 лютого, в Італії розіграють перші 5 комплектів медалей ХХV зимових Олімпійських ігор.

Упродовж першого змагального дня Олімпіади-2026 заплановані змагання в десяти видах спорту. В п’яти з них буде визначено перших чемпіонів та призерів Ігор.

Представники України вийдуть на старт у чотирьох дисциплінах: лижному скіатлоні (10 км класикою + 10 км ковзанярським ходом), гірськолижному спорті (швидкісний спуск), санному спорті (одиночні заїзди) та фристайлі (слоупстайл).

Розклад виступів українських спортсменів 7 лютого:

11.30. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 1. Катерина Коцар

12.30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп’юк

12.35. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 2. Катерина Коцар

14.00. Лижні перегони. Скіатлон. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

18.00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

19.32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач.

Нагадаємо, що в Італії відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

