В Італії стартувала Зимова Олімпіада-2026: 46 українців змагатимуться у 11 видах спорту, фото

08:47, 7 лютого 2026
У Мілані пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026.
Фото: Reuters
У Мілані офіційно дали старт Зимовим Олімпійським іграм-2026. Урочиста церемонія відкриття відбулася у п’ятницю, 6 лютого, ознаменувавши початок наймасштабнішої зимової спортивної події останніх чотирьох років.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбулася на легендарному футбольному стадіоні "Сан-Сіро". Особливістю церемонії відкриття Олімпіади-2026 було проведення параду одразу у кількох локаціях: окрім Мілану спортсмени брали участь у ній з Лівіньйо, Предаццо та Кортіні.

Під час грандіозного шоу глядачі побачили виступи знаменитих музичних виконавців – Мераї Кері, Лаури Паузіні та Андреа Бочеллі.

Під час урочистої церемонії відбулося запалення олімпійського вогню та традиційний парад країн, у якому взяла участь і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані пронесла Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо – скелетоніст Владислав Гераскевич.

На XXV зимовій Олімпіаді буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту: гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні перегони, керлінг, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, скелетон, стрибки з трампліна, скі-альпінізм, сноубординг і ковзанярський спорт.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

 

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Фото: Associated Press та Reuters

Україна Італія спорт

