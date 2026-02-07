Международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд: что повлияло на рост

Гетманцев сообщил, что на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины выросли до рекордных 57,7 млрд долларов благодаря поступлению международной финансовой помощи и переоценке активов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года выросли до 57,7 млрд долларов, что является новым историческим максимумом. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

По его словам, по сравнению с январем объем резервов увеличился на 357,8 млн долларов, или на 0,6% (в январе — 57,3 млрд долларов).

Гетманцев отметил, что в годовом измерении — февраль 2026 года по сравнению с февралем 2025 года — международные резервы выросли на 14,65 млрд долларов, или на 34%. По его словам, текущий уровень резервов позволяет покрыть около шести месяцев будущего импорта, тогда как минимально необходимым считается трехмесячный показатель.

Как пояснил Гетманцев, рост золотовалютных резервов в январе произошел прежде всего за счет международной финансовой помощи — Украина получила 3,124 млрд долларов через счета Всемирного банка. Кроме того, Национальный банк провел переоценку финансовых инструментов с учетом изменений рыночной стоимости активов и валютных курсов, в результате чего их стоимость увеличилась на 1,445 млрд долларов.

По словам главы налогового комитета, эти поступления позволили покрыть расходы по обслуживанию государственного долга, в частности:

233,9 млн долларов — на обслуживание и погашение ОВГЗ;

171,6 млн долларов — на выполнение обязательств перед МВФ;

76,8 млн долларов — на погашение других кредитов.

Отдельно Гетманцев обратил внимание, что чистая продажа валюты НБУ для поддержания курсовой стабильности в январе составила 3,729 млрд долларов, что на 20,7% меньше, чем в декабре 2025 года (4,702 млрд долларов).

Подытоживая, он подчеркнул, что международные резервы растут уже несколько месяцев подряд и остаются важным индикатором устойчивости финансовой системы даже в условиях войны.

По его словам, Украина продолжает получать поддержку международных партнеров, государственный долг обслуживается в соответствии с графиком, а курс национальной валюты находится под контролем, что свидетельствует о наличии достаточных ресурсов для прохождения сложного периода без серьезных форс-мажоров.

