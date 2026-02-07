  1. В Україні

Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд: що вплинуло на зростання

16:40, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гетманцев повідомив, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України зросли до рекордних 57,7 млрд доларів завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та переоцінці активів.
Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд: що вплинуло на зростання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до 57,7 млрд доларів, що є новим історичним максимумом. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, порівняно з січнем обсяг резервів збільшився на 357,8 млн доларів, або на 0,6% (у січні — 57,3 млрд доларів).

Гетманцев зазначив, що у річному вимірі — лютий 2026 року до лютого 2025 року — міжнародні резерви зросли на 14,65 млрд доларів, або на 34%. За його словами, поточний рівень резервів дозволяє перекрити близько шести місяців майбутнього імпорту, тоді як мінімально необхідним вважається тримісячний показник.

Як пояснив Гетманцев, зростання золотовалютних резервів у січні відбулося насамперед за рахунок міжнародної фінансової допомоги — Україна отримала 3,124 млрд доларів через рахунки Світового банку. Крім того, Національний банк провів переоцінку фінансових інструментів з урахуванням змін ринкової вартості активів та валютних курсів, у результаті чого їхня вартість зросла на 1,445 млрд доларів.

За словами голови податкового комітету, ці надходження дали змогу покрити витрати з обслуговування державного боргу, зокрема:

233,9 млн доларів — на обслуговування та погашення ОЗДП;

171,6 млн доларів — на виконання зобов’язань перед МВФ;

76,8 млн доларів — на погашення інших кредитів.

Окремо Гетманцев звернув увагу, що чистий продаж валюти НБУ для підтримки курсової стабільності у січні становив 3,729 млрд доларів, що на 20,7% менше, ніж у грудні 2025 року (4,702 млрд доларів).

Підсумовуючи, він наголосив, що міжнародні резерви зростають уже кілька місяців поспіль і залишаються важливим індикатором стійкості фінансової системи навіть в умовах війни.

За його словами, Україна продовжує отримувати підтримку міжнародних партнерів, державний борг обслуговується відповідно до графіка, а курс національної валюти перебуває під контролем, що свідчить про наявність достатніх ресурсів для проходження складного періоду без серйозних форс-мажорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]