Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд: що вплинуло на зростання

Гетманцев повідомив, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України зросли до рекордних 57,7 млрд доларів завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та переоцінці активів.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до 57,7 млрд доларів, що є новим історичним максимумом. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.

За його словами, порівняно з січнем обсяг резервів збільшився на 357,8 млн доларів, або на 0,6% (у січні — 57,3 млрд доларів).

Гетманцев зазначив, що у річному вимірі — лютий 2026 року до лютого 2025 року — міжнародні резерви зросли на 14,65 млрд доларів, або на 34%. За його словами, поточний рівень резервів дозволяє перекрити близько шести місяців майбутнього імпорту, тоді як мінімально необхідним вважається тримісячний показник.

Як пояснив Гетманцев, зростання золотовалютних резервів у січні відбулося насамперед за рахунок міжнародної фінансової допомоги — Україна отримала 3,124 млрд доларів через рахунки Світового банку. Крім того, Національний банк провів переоцінку фінансових інструментів з урахуванням змін ринкової вартості активів та валютних курсів, у результаті чого їхня вартість зросла на 1,445 млрд доларів.

За словами голови податкового комітету, ці надходження дали змогу покрити витрати з обслуговування державного боргу, зокрема:

233,9 млн доларів — на обслуговування та погашення ОЗДП;

171,6 млн доларів — на виконання зобов’язань перед МВФ;

76,8 млн доларів — на погашення інших кредитів.

Окремо Гетманцев звернув увагу, що чистий продаж валюти НБУ для підтримки курсової стабільності у січні становив 3,729 млрд доларів, що на 20,7% менше, ніж у грудні 2025 року (4,702 млрд доларів).

Підсумовуючи, він наголосив, що міжнародні резерви зростають уже кілька місяців поспіль і залишаються важливим індикатором стійкості фінансової системи навіть в умовах війни.

За його словами, Україна продовжує отримувати підтримку міжнародних партнерів, державний борг обслуговується відповідно до графіка, а курс національної валюти перебуває під контролем, що свідчить про наявність достатніх ресурсів для проходження складного періоду без серйозних форс-мажорів.

