В Сумской области малыш запутался в шнуровке с крестиком и погиб — будут судить мать

22-летняя женщина предстанет перед судом за злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее смерть ее 1,5-летнего сына.

В Сумской области в суд направили обвинительный акт в отношении 22-летней жительницы Конотопского района. Женщине инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 21 сентября 2025 года мать на несколько часов оставила полуторагодовалого сына самого в кроватке и пошла на застолье. В это время ребенок запутался шнуровкой с крестиком, зацепившейся за металлический саморез. Мальчик не смог уволиться и погиб. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смерть наступила в результате механической асфиксии.

Эксперты также установили, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения - 1,23 промилле. Ребенок с первых месяцев жизни находился под наблюдением службы по делам детей из-за ненадлежащих условий воспитания и отсутствия отца.

Досудебное расследование завершено. Отдельно правоохранители проверяют действия должностных лиц службы по делам детей, которые знали о ситуации, но не приняли меры по защите ребенка.

