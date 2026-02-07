  1. В Україні

На Сумщині малюк заплутався у шнурівці з хрестиком і загинув — судитимуть матір

16:58, 7 лютого 2026
22-річна жінка постане перед судом за злісне невиконання батьківських обов'язків, що призвело до смерті її 1,5-річного сина.
У Сумській області до суду скерували обвинувальний акт щодо 22-річної жительки Конотопського району. Жінці інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків, що призвело до смерті дитини. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 21 вересня 2025 року мати на кілька годин залишила півторарічного сина самого в ліжечку та пішла на застілля. У цей час дитина заплуталася шнурівкою з хрестиком, яка зачепилася за металевий саморіз. Хлопчик не зміг звільнитися й загинув. Судово-медична експертиза підтвердила: смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

Експерти також встановили, що мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння — 1,23 проміле. Дитина з перших місяців життя перебувала під наглядом служби у справах дітей через неналежні умови виховання та відсутність батька.

Досудове розслідування завершено. Окремо правоохоронці перевіряють дії посадовців служби у справах дітей, які знали про ситуацію, але не вжили заходів для захисту дитини.

