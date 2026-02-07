Ядерная безопасность под угрозой: МАГАТЭ сообщает, что все АЭС в Украине остановили генерацию электроэнергии

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная безопасность в Украине находится под серьезной угрозой.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинские атомные электростанции остановили генерацию после массовой утренней атаки со стороны РФ.

По его словам, подобные обстрелы ставят под серьезную угрозу ядерную безопасность.

Гендиректор МАГАТЭ призывает к "воздержанию", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.

Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что враг нанес удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ. В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность поколения.

Для балансировки энергосистемы привлекается импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

