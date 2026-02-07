  1. В Украине

Ядерная безопасность под угрозой: МАГАТЭ сообщает, что все АЭС в Украине остановили генерацию электроэнергии

15:28, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная безопасность в Украине находится под серьезной угрозой.
Ядерная безопасность под угрозой: МАГАТЭ сообщает, что все АЭС в Украине остановили генерацию электроэнергии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинские атомные электростанции остановили генерацию после массовой утренней атаки со стороны РФ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, подобные обстрелы ставят под серьезную угрозу ядерную безопасность.

Гендиректор МАГАТЭ призывает к "воздержанию", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.

Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что враг нанес удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ. В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность поколения.

Для балансировки энергосистемы привлекается импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия МАГАТЭ АЭС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]