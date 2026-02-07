Ядерна безпека під загрозою: МАГАТЕ повідомляє, що усі АЕС в Україні зупинили генерацію електроенергії

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ядерна безпека в Україні під серйозною загрозою.

фото: сайт РАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що українські атомні електростанції зупинили генерацію після ранкової масованої атаки з боку РФ.

За його словами, такі обстріли ставлять під серйозну загрозу ядерну безпеку.

Гендиректор МАГАТЕ закликає до "стриманості", адже погіршення стану роботи української енергомережі має небезпечні наслідки.

Нагадаємо, раніше у Міненерго повідомили, що ворог завдав ударів дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ. У результаті пошкоджень атомні електростанції були вимушені знизити потужність генерації.

Для балансування енергосистеми залучається імпорт електричної енергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання.

