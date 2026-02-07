Воздушные силы и Минобороны должны обеспечить дополнительное усиление мобильных огневых групп в части регионов — Зеленский

Есть значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране: значительные отключения.

После очередной массированной атаки России ключевым вопросом стала работа мобильных огневых групп и их немедленное усиление в системе противовоздушной защиты. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с руководителями регионов, военными и представителями правительства.

По словам главы государства, во время совещания заслушали доклады из всех областей. Российские войска применили более 400 дронов, значительная часть из которых — типа «шахед», а также почти 40 ракет различных типов. В результате удара зафиксированы существенные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что привело к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране.

Президент подчеркнул, что атаки были целенаправленными: под удар попали, в частности, энергообъекты, от которых зависит работа украинских атомных электростанций. Это, по его словам, создает угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего региона и Европы. Такие действия свидетельствуют об отсутствии у России готовности к завершению войны в ближайшее время.

Отдельно во время селектора детально рассмотрели ситуацию с энергообеспечением Киева и области, Харькова и области, Черниговщины, Сумщины, Полтавщины, Черкащины, Днепровщины, южных регионов — Одесщины, Николаевщины, Херсона, а также Донетчины, Запорожья, Кировоградщины, Житомирщины, Винниччины, Ивано-Франковщины, Ровенщины, Волыни и Львовщины. Во всех регионах задействованы необходимые силы для ликвидации последствий ударов и восстановления энергоснабжения.

Министерство внутренних дел создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей. В то же время президент сообщил о жестком разговоре относительно эффективности мобильных огневых групп. В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление этого компонента ПВО в определенных регионах.

«Был довольно жесткий разговор относительно работы мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — подчеркнул Президент.

Кроме того, правительство получило конкретные задания по расширению программ поддержки для населения. Украинские дипломаты должны ускорить работу с международными партнерами для получения новых пакетов помощи в сфере противовоздушной обороны и энергетической устойчивости.

