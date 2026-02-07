Повітряні сили і Міноборони повинні забезпечити додаткове посилення мобільних вогневих груп у частині регіонів — Зеленський

Є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення.

Після чергової масованої атаки Росії ключовим питанням стала робота мобільних вогневих груп і їхнє негайне посилення в системі протиповітряного захисту. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради з керівниками регіонів, військовими та урядовцями.

За словами глави держави, під час наради заслухали доповіді з усіх областей. Російські війська застосували понад 400 дронів, значна частина з яких — типу «шахед», а також майже 40 ракет різних типів. Унаслідок удару зафіксовані суттєві пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабних відключень електроенергії по всій країні.

Президент наголосив, що атаки були цілеспрямованими: під удар потрапили, зокрема, енергооб’єкти, від яких залежить робота українських атомних електростанцій. Це, за його словами, створює загрозу не лише для України, а й для безпеки всього регіону та Європи. Такі дії свідчать про відсутність у Росії готовності до завершення війни найближчим часом.

Окремо під час селектора детально розглянули ситуацію з енергозабезпеченням Києва та області, Харкова й області, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, південних регіонів — Одещини, Миколаївщини, Херсона, а також Донеччини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Житомирщини, Вінниччини, Івано-Франківщини, Рівненщини, Волині та Львівщини. У всіх регіонах залучені необхідні сили для ліквідації наслідків ударів і відновлення енергопостачання.

Міністерство внутрішніх справ створює додаткові команди для оперативної роботи на енергооб’єктах західних областей. Водночас президент повідомив про жорстку розмову щодо ефективності мобільних вогневих груп. Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ та Міністерство оборони мають забезпечити додаткове посилення цього компонента ППО у визначених регіонах.

Крім того, уряд отримав конкретні завдання щодо розширення програм підтримки для населення. Українські дипломати мають прискорити роботу з міжнародними партнерами для отримання нових пакетів допомоги у сфері протиповітряної оборони та енергетичної стійкості.

