  1. В Украине

Киевлянам включают свет лишь на 1,5-2 часа: ближайшие дни будут тяжелыми - Минэнерго

19:42, 7 февраля 2026
Из-за повреждений высоковольтных подстанций АЭС были вынужденно разгружены.
После массированного российского обстрела ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Из-за повреждений высоковольтных подстанций атомные электростанции были вынужденно разгружены.

В настоящее время в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения. Об этом сообщает Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной.

«Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», - отметили в Минэнерго.

В настоящее время жители Киева получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени - на полтора-два часа.

«Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город разворачивает дополнительные пункты незламности в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку», - добавили в ведомстве.

