Киянам вмикають світло лише на 1,5-2 години: найближчі дні будуть важкими — Міненерго

Після масованого російського обстрілу ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС.

Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення. Про це повідомляє Міненерго.

Відомство вказує, що на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною.

«Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими», - зазначили в Міненерго.

Наразі мешканці Києва отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу - на півтори-дві години.

«Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку», - додають у відомстві.

