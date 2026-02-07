  1. В Україні

Киянам вмикають світло лише на 1,5-2 години: найближчі дні будуть важкими — Міненерго

19:42, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС.
Киянам вмикають світло лише на 1,5-2 години: найближчі дні будуть важкими — Міненерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після масованого російського обстрілу ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення. Про це повідомляє Міненерго.

Відомство вказує, що на всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною.

«Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими», - зазначили в Міненерго.

Наразі мешканці Києва отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу - на півтори-дві години.

«Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку», - додають у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]