В Житомирской области должностное лицо городского совета организовало фиктивное трудоустройство мужчин для бронирования — дело передано в суд

По данным прокуратуры, схема действовала через образовательные учреждения и предусматривала незаконное начисление заработных плат.

В Житомирской области должностное лицо Коростенского городского совета организовало схему фиктивного трудоустройства лиц мобилизационного возраста в местные образовательные учреждения с возможностью бронирования. Об этом сообщает областная прокуратура.

К схеме он привлек директорку образовательного учреждения и ее заместительницу, которые непосредственно трудоустраивали мужчин и вели учет их рабочего времени.

За «отработанные» часы трое таких «работников» получили более 147 тыс. грн безосновательно начисленных средств, которые передавались должностному лицу и в дальнейшем распределялись между всеми соучастниками.

Действия должностного лица квалифицированы как организация совершения уголовного правонарушения, связанного с завладением чужим имуществом и получением неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Действия работников образовательного учреждения — как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог официальных документов (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Действия фиктивных работников — как пособничество в завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении шести лиц направлен в суд.

