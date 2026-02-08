  1. В Україні

На Житомирщині посадовець міськради організував фіктивне працевлаштування чоловіків для бронювання — справа в суді

11:13, 8 лютого 2026
За даними прокуратури, схема діяла через освітні заклади та передбачала незаконне нарахування зарплат.
На Житомирщині посадовець Коростенської міської ради організував схему фіктивного працевлаштування осіб мобілізаційного віку до місцевих освітніх закладів із можливістю бронювання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

До схеми він залучив директорку освітнього закладу та її заступницю, які безпосередньо працевлаштовували чоловіків і вели облік їхнього робочого часу.

За «відпрацьовані» години троє таких «працівників» отримали понад 147 тис. грн безпідставно нарахованих коштів, які передавалися посадовцю і у подальшому розподілялись між усіма співучасниками.

Дії посадовця кваліфіковано як організацію вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із заволодінням чужим майном та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Дії працівниць освітнього закладу – як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Дії фіктивних працівників – як пособництво у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно шести осіб скеровано до суду.

Житомир бронювання військовозобов'язаний

