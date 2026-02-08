  1. В Украине

В Днепропетровской области трое сотрудников ТЦК до смерти избили мужчину

08:30, 8 февраля 2026
Трех военнослужащих ТЦК уже задержали.
В Днепропетровской области трое сотрудников ТЦК до смерти избили мужчину
 В субботу, 7 февраля, правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК, которые до смерти избили мужчину в Днепропетровской области. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

«Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы», — заявили в полиции.

В сообщении сказано, что правоохранители осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также полицейские изъяли транспортное средство со следами крови потерпевшего и в рамках расследования опросили свидетелей и очевидцев события.

«В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — говорится в публикации.

Представителям ТЦК инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Национальная полиция ТЦК мобилизация

