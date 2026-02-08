В Днепропетровской области трое сотрудников ТЦК до смерти избили мужчину
В субботу, 7 февраля, правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК, которые до смерти избили мужчину в Днепропетровской области. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
«Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы», — заявили в полиции.
В сообщении сказано, что правоохранители осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также полицейские изъяли транспортное средство со следами крови потерпевшего и в рамках расследования опросили свидетелей и очевидцев события.
«В результате принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — говорится в публикации.
Представителям ТЦК инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.