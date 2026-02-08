  1. В Україні

На Дніпропетровщині троє працівників ТЦК до смерті побили чоловіка

08:30, 8 лютого 2026
Трьох військовослужбовців ТЦК вже затримали.
На Дніпропетровщині троє працівників ТЦК до смерті побили чоловіка
У суботу, 7 лютого, правоохоронці затримали трьох військових ТЦК, які до смерті побили чоловіка у Дніпропетровській області. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

«Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови», - заявили у поліції.

У повідомленні сказано, що правоохоронці оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також поліцейські вилучили транспортний засіб зі слідами крові потерпілого та в рамках розслідування опитали свідків та очевидців події.

«У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину», - сказано у публікації.

Представникам ТЦК інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Національна поліція ТЦК мобілізація

