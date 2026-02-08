Дональд Трамп изменил тактику ведения переговоров по Украине, — AP
Президент США Дональд Трамп впервые решил поручить военным руководителям страны участвовать в переговорах с представителями Ирана и РФ, демонстрируя новую стратегию дипломатии, в которой военные влияют на внешнеполитические процессы, пишет Associated Press.
Отмечается, что адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.
Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по войне России против Украины, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.
По словам экспертов, решение американского лидера использовать военных вместо дипломатов свидетельствует о стремлении администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.
«Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений», — отмечает Эллиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.
Дрисколл выполняет функции связующего звена между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Виткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.
В Абу-Даби к переговорному процессу присоединился генерал Алексус Гринкевич, который является командующим силами США и НАТО в Европе.
По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с РФ, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения устойчивого мира.
Издание добавляет, что такие шаги демонстрируют отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.
