  1. В Украине

Дональд Трамп изменил тактику ведения переговоров по Украине, — AP

09:24, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам экспертов, решение американского лидера использовать военных вместо дипломатов свидетельствует о стремлении администрации к более жесткой внешней политике.
Дональд Трамп изменил тактику ведения переговоров по Украине, — AP
Фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп впервые решил поручить военным руководителям страны участвовать в переговорах с представителями Ирана и РФ, демонстрируя новую стратегию дипломатии, в которой военные влияют на внешнеполитические процессы, пишет Associated Press.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по войне России против Украины, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

По словам экспертов, решение американского лидера использовать военных вместо дипломатов свидетельствует о стремлении администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.

«Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений», — отмечает Эллиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связующего звена между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Виткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

В Абу-Даби к переговорному процессу присоединился генерал Алексус Гринкевич, который является командующим силами США и НАТО в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с РФ, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения устойчивого мира.

Издание добавляет, что такие шаги демонстрируют отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]