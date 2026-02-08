  1. В Україні

Дональд Трамп змінив тактику проведення переговорів щодо України, — AP

09:24, 8 лютого 2026
За словами експертів, рішення американського лідера використовувати військових замість дипломатів свідчить про прагнення адміністрації до більш жорсткої зовнішньої політики.
Фото: GettyImages
Президент США Дональд Трамп уперше вирішив доручив військовим керівникам країни брати участь у переговорах з представниками Ірану і РФ, демонструючи нову стратегію дипломатії, де військові впливають на зовнішньополітичні процеси, пише Associated Press.

Зазначається, що адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, уперше долучився до непрямих переговорів з Іраном в Омані, з'явившись у парадній формі як символ посилення присутності США в регіоні.

Одночасно міністр армії США Ден Дрісколл продовжує відігравати ключову роль у переговорах щодо війни Росії проти України, підтримуючи зв'язок з українськими офіційними особами між сесіями.

За словами експертів, рішення американського лідера використовувати військових замість дипломатів свідчить про прагнення адміністрації до більш жорсткої та оперативної зовнішньої політики.

«Президенти використовують довірених осіб для передачі важливих повідомлень», - зазначає Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту.

Дрісколл виконує функції зв'язкового між Україною та чиновниками США, включно з Джаредом Кушнером і спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, забезпечуючи безперервність діалогу.

В Абу-Дабі до переговорного процесу долучився генерал Алексус Грінкєвіч, який є командувачем силами США та НАТО в Європі.

За даними американських військових, його участь спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з РФ, забезпечуючи постійний діалог для можливого досягнення тривалого миру.

Видання додає, що такі кроки демонструють відхід від традиційної дипломатії та посилення ролі військових у вирішенні міжнародних конфліктів.

США росія Україна Дональд Трамп війна

