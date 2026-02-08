  1. В Украине

В Минюсте назвали возможные последствия отмененной свадьбы

11:49, 8 февраля 2026
Если один из женихов отказывается от заключения брака, Семейный кодекс предусматривает возможность возмещения средств, потраченных на подготовку к регистрации брака и празднование.
Подготовка к свадьбе обычно наполнена приятными хлопотами и важными деталями. Однако иногда даже после подачи заявления о регистрации брака решение меняется, и регистрация так и не происходит.

Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины отметило, что такие ситуации не являются редкостью, и закон это учитывает, одновременно защищая того, кто уже успел понести расходы на подготовку к свадьбе.

Если один из женихов отказывается от заключения брака, Семейный кодекс Украины предусматривает возможность возмещения средств, потраченных на подготовку к регистрации брака и празднование. Речь идет исключительно о фактических расходах — например, на наряды или услуги фотографа.

«В большинстве случаев такие вопросы удается решить мирно. Если же договориться не получается, закон позволяет обратиться в суд, предоставив документы, подтверждающие понесенные расходы», — подчеркнули в Минюсте.

Также там добавили, если свадьба была отменена из-за сокрытия важной информации или неприемлемого поведения одного из женихов, расходы возмещению не подлежат.

минюст

