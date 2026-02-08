  1. В Україні

У Мін’юсті назвали можливі наслідки скасованого весілля

11:49, 8 лютого 2026
Якщо один із наречених відмовляється від одруження, Сімейний кодекс передбачає можливість відшкодування коштів, витрачених на підготовку до реєстрації шлюбу та святкування.
У Мін'юсті назвали можливі наслідки скасованого весілля
Підготовка до весілля зазвичай сповнена приємних клопотів і важливих деталей. Проте іноді навіть після подачі заяви про реєстрацію шлюбу рішення змінюється, і реєстрація так і не настає.

Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України зазначило, що такі ситуації не є рідкістю, і закон це враховує, водночас захищаючи того, хто вже встиг понести витрати на підготовку до весілля.

Якщо один із наречених відмовляється від одруження, Сімейний кодекс України передбачає можливість відшкодування коштів, витрачених на підготовку до реєстрації шлюбу та святкування. Йдеться виключно про фактичні витрати – наприклад, на вбрання чи послуги фотографа.

«У більшості випадків такі питання вдається вирішити мирно. Якщо ж домовитися не виходить, закон дозволяє звернутися до суду, надавши документи, що підтверджують понесені витрати», - підкреслили у Мін’юсті.

Також там додали, якщо весілля було скасоване через приховування важливої інформації або неприйнятну поведінку одного з наречених, витрати не підлягають відшкодуванню.

