  1. В Украине

Переправляли уклонистов через границу — в Киевской области разоблачили схему

13:01, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Злоумышленник организовал схему переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины во время военного положения.
Переправляли уклонистов через границу — в Киевской области разоблачили схему
Фото: kv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении дельцу за незаконную переправку военнообязанных через границу.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила полиция Киевской области, в ноябре прошлого года 68-летний фигурант вместе со своими сообщниками пообещал одному из «клиентов» за 8 000 долларов изготовить поддельные документы гражданина другого государства. В декабре злоумышленник получил 43 000 гривен задатка.

Позже, в начале февраля этого года, в городе Белая Церковь фигурант передал мужчине изготовленный паспорт иностранца и получил за предоставленную услугу оставшуюся сумму в размере 7 000 долларов.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, содействии в такой переправке путем предоставления советов, указаний, средств, устранения препятствий, совершенной по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]