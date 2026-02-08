Переправляли уклонистов через границу — в Киевской области разоблачили схему

Злоумышленник организовал схему переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины во время военного положения.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении дельцу за незаконную переправку военнообязанных через границу.

Как сообщила полиция Киевской области, в ноябре прошлого года 68-летний фигурант вместе со своими сообщниками пообещал одному из «клиентов» за 8 000 долларов изготовить поддельные документы гражданина другого государства. В декабре злоумышленник получил 43 000 гривен задатка.

Позже, в начале февраля этого года, в городе Белая Церковь фигурант передал мужчине изготовленный паспорт иностранца и получил за предоставленную услугу оставшуюся сумму в размере 7 000 долларов.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, содействии в такой переправке путем предоставления советов, указаний, средств, устранения препятствий, совершенной по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

