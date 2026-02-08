  1. В Україні

Переправляли ухилянтів через кордон — на Київщині викрили схему

13:01, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зловмисник організував схему переправлення чоловіків призовного віку за межі України під час воєнного стану.
Переправляли ухилянтів через кордон — на Київщині викрили схему
Фото: kv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру ділку за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила поліція Київської області, у листопаді минулого року 68-річний фігурант, разом зі своїми спільниками пообіцяли одному з «клієнтів» за 8000 доларів виготовити підроблені документи громадянина іншої держави. У грудні зловмисник отримав 43000 гривень завдатку.

Згодом на початку лютого цього року в місті Біла Церква фігурант передав чоловіку  виготовлений паспорт іноземця та отримав за надану послугу залишок коштів в сумі 7000 доларів.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]