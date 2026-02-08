Переправляли ухилянтів через кордон — на Київщині викрили схему

Зловмисник організував схему переправлення чоловіків призовного віку за межі України під час воєнного стану.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру ділку за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Як повідомила поліція Київської області, у листопаді минулого року 68-річний фігурант, разом зі своїми спільниками пообіцяли одному з «клієнтів» за 8000 доларів виготовити підроблені документи громадянина іншої держави. У грудні зловмисник отримав 43000 гривень завдатку.

Згодом на початку лютого цього року в місті Біла Церква фігурант передав чоловіку виготовлений паспорт іноземця та отримав за надану послугу залишок коштів в сумі 7000 доларів.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

