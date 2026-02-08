  1. В Украине

Суд в ЕС признал законной конфискацию автомобилей, ввезенных из России

18:07, 8 февраля 2026
Суд ЕС отметил, что сам факт ввоза подсанкционного товара является достаточным основанием для применения ограничительных мер, в частности отказа в регистрации и конфискации.
Суд в ЕС признал законной конфискацию автомобилей, ввезенных из России
Фото из открытых источников
Суд Европейского союза признал законной конфискацию автомобилей граждан РФ, ввезенных в страны ЕС, пишет DW.

В решении Суда Европейского союза в Люксембурге отмечается, что автомобили россиян, ввезенные на территорию ЕС с нарушением санкционного режима, не подлежат регистрации и могут быть изъяты органами власти. Таким образом был удовлетворен запрос о вынесении предварительного решения Финансового суда Дюссельдорфа от 4 сентября 2024 года.

Основанием для рассмотрения дела стал иск гражданина РФ, проживающего в Дюссельдорфе, против местных таможенных органов. Он пытался зарегистрировать подержанный автомобиль, на котором прибыл из РФ, однако таможня отказала в оформлении и изъяла транспортное средство, сославшись на санкционные решения ЕС.

В решении Суда ЕС от 5 февраля 2026 года также указано, что введенные Евросоюзом ограничения на ввоз товаров из России распространяются на все позиции, включенные в перечень запрещенных торговых наименований санкционного акта Совета ЕС.

Таким образом, сам факт ввоза подсанкционного товара является достаточным основанием для применения ограничительных мер, в частности отказа в регистрации и конфискации.

суд россия ЕС

