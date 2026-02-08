Суд у ЄС визнав законною конфіскацію автомобілів, ввезених із Росії

Суд ЄС зазначив, що сам факт ввезення підсанкційного товару є достатньою підставою для застосування обмежувальних заходів, зокрема відмови в реєстрації та конфіскації.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Європейського Союзу визнав законною конфіскацію автомобілів громадян РФ, ввезених до країн ЄС, пише DW.

У рішенні Суду Європейського Союзу в Люксембурзі зазначається, що автомобілі росіян, ввезені на територію ЄС із порушенням санкційного режиму, не підлягають реєстрації та можуть бути вилучені органами влади. Таким чином було задоволено запит щодо попереднього рішення Фінансового суду Дюссельдорфа від 4 вересня 2024 року.

Підставою для розгляду справи став позов громадянина РФ, який проживає в Дюссельдорфі, проти місцевих митних органів. Він намагався зареєструвати вживаний автомобіль, на якому прибув із РФ, однак митниця відмовила в оформленні та вилучила транспортний засіб, пославшись на санкційні рішення ЄС.

У рішенні Суду ЄС від 5 лютого 2026 року також зазначено, що запроваджені Євросоюзом обмеження на ввезення товарів із Росії поширюються на всі позиції, включені до переліку заборонених торговельних найменувань санкційного акта Ради ЄС.

Таким чином, сам факт ввезення підсанкційного товару є достатньою підставою для застосування обмежувальних заходів, зокрема відмови в реєстрації та конфіскації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.