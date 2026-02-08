Какие денежные активы необходимо декларировать — разъяснение НАПК

Если совокупная стоимость всех имеющихся на последний день отчетного периода у субъекта декларирования или члена его семьи денежных активов не превышает 50 ПМ, такие активы не указываются в декларации.

В декларации указываются денежные активы, имеющиеся у субъекта декларирования или членов его семьи, если совокупная стоимость всех денежных активов на конец отчетного периода превышает 50 ПМ (п. 8 ч. 1 ст. 46 Закона). Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Денежными активами являются:

наличные денежные средства;

средства, размещенные на банковских счетах (независимо от типов счетов и даты их открытия);

наличные денежные средства, которые хранятся в банке;

взносы в кредитные союзы;

взносы в другие небанковские финансовые учреждения, в том числе в институты совместного инвестирования (согласно Закону Украины «Об институтах совместного инвестирования» такими институтами являются корпоративный фонд и паевой фонд, созданный компанией по управлению активами);

средства, одолженные третьим лицам (то есть средства, по отношению к которым субъект декларирования или член его семьи является заимодателем);

возвратная финансовая помощь, предоставленная третьим лицам (то есть средства, по отношению к которым субъект декларирования или член его семьи является предоставляющим);

активы в драгоценных (банковских) металлах;

электронные деньги;

иные денежные активы (в декларации необходимо указать, какие именно активы).

Денежные активы субъекта декларирования и членов его семьи в целях определения, превышают ли они порог декларирования, не суммируются (пп. 1 п. 13 раздела IV Порядка № 252/23).

Информация о денежных активах указывается по состоянию на конец отчетного периода. Если совокупная стоимость всех имеющихся на последний день отчетного периода у субъекта декларирования или члена его семьи денежных активов не превышает 50 ПМ, такие активы не указываются в декларации (п. 13 раздела IV Порядка № 252/23).

Сведения о денежных активах указываются в декларации отдельно в отношении субъекта декларирования и каждого из членов его семьи.

Служебные лица, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования, занимающие должности, связанные с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, указывают в декларации также денежные активы, которые являются объектами права собственности третьего лица, если субъект декларирования или член его семьи получает либо имеет право на получение дохода от такого объекта или может прямо либо опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать в отношении такого объекта действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения им.

Такие сведения не указываются в декларации, если соответствующие объекты принадлежат на праве собственности юридическому лицу, указанному в п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона, и их основным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица (дополнительно см. ответ на вопрос 71 данных Разъяснений).

Пример 1

По состоянию на 31 декабря отчетного года у субъекта декларирования имелись наличные денежные средства (независимо от места их хранения) в размере 30 ПМ и средства на банковских счетах в размере 25 ПМ. Такие средства указываются в декларации (отдельно по каждому виду актива), поскольку их совокупная стоимость превышает 50 ПМ.

Пример 2

По состоянию на 31 декабря отчетного года у субъекта декларирования имелись наличные денежные средства (независимо от места их хранения) в размере 30 ПМ, а у члена его семьи — средства на банковских счетах в размере 25 ПМ. Такие средства не указываются в декларации, поскольку стоимость денежных активов каждого из них не превышает 50 ПМ.

