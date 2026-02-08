Які грошові активи потрібно декларувати — роз’яснення НАЗК

Якщо сукупна вартість усіх наявних станом на останній день звітного періоду в суб’єкта декларування або члена його сім’ї грошових активів не перевищує 50 ПМ, такі активи не зазначаються в декларації.

У декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї, якщо сукупна вартість всіх грошових активів на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ (п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону). Про це нагадало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Грошовими активами є:

готівкові кошти;

кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типів рахунків та дати їх відкриття);

готівкові кошти, які зберігаються у банку;

внески до кредитних спілок;

внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування (згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування» такими інститутами є корпоративний фонд та пайовий фонд, створений компанією з управління активами);

кошти, позичені третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем);

поворотна фінансова допомога, надана третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є надавачем);

активи у дорогоцінних (банківських) металах;

електронні гроші;

інші грошові активи (у декларації необхідно зазначити, які саме активи).

Грошові активи суб’єкта декларування та членів його сім’ї в цілях визначення, чи перевищують вони поріг декларування, не сумуються (пп. 1 п. 13 розділу ІV Порядку № 252/23).

Інформація про грошові активи зазначається станом на кінець звітного періоду. Якщо сукупна вартість усіх наявних станом на останній день звітного періоду в суб’єкта декларування або члена його сім’ї грошових активів не перевищує 50 ПМ, такі активи не зазначаються в декларації (п. 13 розділу ІV Порядку № 252/23).

Відомості про грошові активи зазначаються в декларації окремо щодо суб’єкта декларування та кожного з членів його сім’ї.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, вказують у декларації також грошові активи, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Приклад 1

Станом на 31 грудня звітного року в суб’єкта декларування були наявні готівкові кошти (незалежно від місця їх зберігання) в розмірі 30 ПМ та кошти на банківських рахунках в розмірі 25 ПМ. Такі кошти зазначаються в декларації (окремо за кожним видом активу), оскільки їхня сукупна вартість перевищує 50 ПМ.

Приклад 2

Станом на 31 грудня звітного року в суб’єкта декларування були наявні готівкові кошти (незалежно від місця їх зберігання) в розмірі 30 ПМ. А у члена його сім’ї – кошти на банківських рахунках в розмірі 25 ПМ. Такі кошти не зазначаються в декларації, оскільки вартість грошових активів кожного не перевищує 50 ПМ.

