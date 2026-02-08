Британия рассматривает варианты захвата танкеров теневого флота РФ
Великобритания рассматривает варианты захвата танкеров, принадлежащих так называемому российскому «теневому флоту». Это может открыть новый фронт в противостоянии Москве, направленный на дальнейшее снижение доходов от экспорта нефти, пишет The Guardian.
По данным источников в британских оборонных ведомствах, военные сценарии захвата судов с сомнительным статусом уже обсуждались между союзниками по НАТО. Однако после похожей операции, которую США провели в Атлантическом океане в прошлом месяце, никаких конкретных шагов пока предпринято не было.
Как сообщает Lloyd’s List Intelligence, в январе было зафиксировано 23 судна теневого флота, использующие поддельные или фиктивные флаги, в районах Ла-Манша и Балтийского моря. Большинство этих танкеров перевозят российскую нефть, доставляя ее морскими путями в Китай, Индию и Турцию.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что нефть, изъятую в ходе таких операций, можно было бы реализовать в пользу Украины, чтобы поддержать ее в борьбе против вторжения российских войск.
