Британия рассматривает варианты захвата танкеров теневого флота РФ

13:19, 8 февраля 2026
Военные сценарии захвата судов с сомнительным статусом уже обсуждались между союзниками по НАТО.
Британия рассматривает варианты захвата танкеров теневого флота РФ
Фото: depositphotos.com
Великобритания рассматривает варианты захвата танкеров, принадлежащих так называемому российскому «теневому флоту». Это может открыть новый фронт в противостоянии Москве, направленный на дальнейшее снижение доходов от экспорта нефти, пишет The Guardian.

По данным источников в британских оборонных ведомствах, военные сценарии захвата судов с сомнительным статусом уже обсуждались между союзниками по НАТО. Однако после похожей операции, которую США провели в Атлантическом океане в прошлом месяце, никаких конкретных шагов пока предпринято не было.

Как сообщает Lloyd’s List Intelligence, в январе было зафиксировано 23 судна теневого флота, использующие поддельные или фиктивные флаги, в районах Ла-Манша и Балтийского моря. Большинство этих танкеров перевозят российскую нефть, доставляя ее морскими путями в Китай, Индию и Турцию.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что нефть, изъятую в ходе таких операций, можно было бы реализовать в пользу Украины, чтобы поддержать ее в борьбе против вторжения российских войск.

