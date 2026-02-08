Британія розглядає варіанти захоплення танкерів тіньового флоту РФ

Військові сценарії захоплення суден із сумнівним статусом вже обговорювалися між союзниками по НАТО

Велика Британія розглядає варіанти захоплення танкерів, що належать до так званого російського «тіньового флоту». Це може відкрити новий фронт у протистоянні Москві, спрямований на подальше зниження доходів від експорту нафти, пише The Guardian.

За даними джерел з британських оборонних відомств, військові сценарії захоплення суден із сумнівним статусом вже обговорювалися між союзниками по НАТО. Проте після схожої операції, яку США здійснили в Атлантичному океані минулого місяця, жодних конкретних кроків поки що не було зроблено.

Як повідомляє Lloyd’s List Intelligence, у січні було зафіксовано 23 судна тіньового флоту, що використовують підроблені або фіктивні прапори, в районах Ла-Маншу та Балтійського моря. Більшість із цих танкерів перевозять російську нафту, поставляючи її морськими шляхами до Китаю, Індії та Туреччини.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що нафту, вилучену під час таких операцій, можна було б реалізувати на користь України, аби підтримати її в боротьбі проти вторгнення російських військ.

