  1. В Украине

Кофе с собой зимой – какие требования к кофейням и кафе в отношении посуды

07:00, 9 февраля 2026
Потребителям советуют обращать внимание на посуду, состав напитков и полноту информации в заведениях.
В период морозной погоды, холодного ветра и коротких зимних дней горячие напитки «с собой» становятся частью ежедневного ритма многих людей. В то же время безопасность таких напитков имеет не меньшее значение, чем их вкус и аромат. Об этом заявили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве отмечают, что одноразовый стаканчик является частью пищевой цепи, а от материала посуды, ее чистоты и надлежащего информирования потребителей зависит безопасность горячего напитка.

Согласно Закону Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах», потребитель должен быть проинформирован о составе напитка, в частности о наличии аллергенов — молока, сливок, соевых напитков, орехов, сиропов и других ингредиентов. Такая информация должна быть доступной и понятной — в меню, на информационном стенде или предоставляться персоналом по запросу.

В соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», заведения обязаны использовать только безопасную посуду, пригодную для контакта с горячими напитками.

Кроме того, Закон Украины «О защите прав потребителей» гарантирует право на получение полной и понятной информации об заведении, в частности его название, адрес, режим работы, перечень и цены напитков.

В Госпродпотребслужбе также напомнили, что согласно Правилам розничной торговли продовольственными товарами напитки на разлив должны отпускаться только в чистую посуду, в том числе в собственную посуду потребителя.

В ведомстве подчеркивают, что горячие напитки «с собой» — это вопрос не только удобства, но и безопасности, поэтому потребителям стоит внимательно относиться к выбору заведений и условий обслуживания.

Киев Украина Госпродпотребслужба

