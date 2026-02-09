  1. В Україні

Кава з собою взимку – які вимоги до кав’ярень і кафе щодо посуду

07:00, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Споживачам радять звертати увагу на посуд, склад напоїв і повноту інформації в закладах.
Кава з собою взимку – які вимоги до кав’ярень і кафе щодо посуду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період морозної погоди, холодного вітру та коротких зимових днів гарячі напої «з собою» стають частиною щоденного ритму багатьох людей. Водночас безпечність таких напоїв має не менше значення, ніж їхній смак і аромат. На цьому наголосили в Держпродспоживслужбі.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що одноразовий стаканчик є частиною харчового ланцюга, а від матеріалу посуду, його чистоти та належного інформування споживачів залежить безпечність гарячого напою.

Згідно із Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», споживач має бути поінформований про склад напою, зокрема про наявність алергенів — молока, вершків, соєвих напоїв, горіхів, сиропів та інших інгредієнтів. Така інформація повинна бути доступною та зрозумілою — у меню, на інформаційному стенді або надаватися персоналом за запитом.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», заклади зобов’язані використовувати лише безпечний посуд, придатний для контакту з гарячими напоями.

Крім того, Закон України «Про захист прав споживачів» гарантує право на отримання повної та зрозумілої інформації про заклад, зокрема його назву, адресу, режим роботи, перелік і ціни напоїв.

У Держпродспоживслужбі також нагадали, що згідно з Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами напої на розлив мають відпускатися лише у чистий посуд, у тому числі у власний посуд споживача.

У відомстві підкреслюють, що гарячі напої «з собою» — це питання не лише зручності, а й безпечності, тому споживачам варто уважно ставитися до вибору закладів та умов обслуговування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Україна Держпродспоживслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]