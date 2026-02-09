Кава з собою взимку – які вимоги до кав’ярень і кафе щодо посуду

Споживачам радять звертати увагу на посуд, склад напоїв і повноту інформації в закладах.

У період морозної погоди, холодного вітру та коротких зимових днів гарячі напої «з собою» стають частиною щоденного ритму багатьох людей. Водночас безпечність таких напоїв має не менше значення, ніж їхній смак і аромат. На цьому наголосили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві зазначають, що одноразовий стаканчик є частиною харчового ланцюга, а від матеріалу посуду, його чистоти та належного інформування споживачів залежить безпечність гарячого напою.

Згідно із Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», споживач має бути поінформований про склад напою, зокрема про наявність алергенів — молока, вершків, соєвих напоїв, горіхів, сиропів та інших інгредієнтів. Така інформація повинна бути доступною та зрозумілою — у меню, на інформаційному стенді або надаватися персоналом за запитом.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», заклади зобов’язані використовувати лише безпечний посуд, придатний для контакту з гарячими напоями.

Крім того, Закон України «Про захист прав споживачів» гарантує право на отримання повної та зрозумілої інформації про заклад, зокрема його назву, адресу, режим роботи, перелік і ціни напоїв.

У Держпродспоживслужбі також нагадали, що згідно з Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами напої на розлив мають відпускатися лише у чистий посуд, у тому числі у власний посуд споживача.

У відомстві підкреслюють, що гарячі напої «з собою» — це питання не лише зручності, а й безпечності, тому споживачам варто уважно ставитися до вибору закладів та умов обслуговування.

