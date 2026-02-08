  1. В Украине

В Украине создали Национальный фонд мобильного энергетического оборудования

15:43, 8 февраля 2026
Украина получила первые поставки мобильного энергетического оборудования для критических объектов.
По поручению Правительства и вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы создан Национальный фонд резерва мобильного и модульного энергетического оборудования. По данным Минразвития, его цель — формирование государственного резерва для быстрого предоставления общинам мобильного энергетического оборудования в случае острой необходимости, особенно для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

Цель и задачи фонда

«Мы создаем системный инструмент, который позволяет быстро реагировать на последствия атак на критическую инфраструктуру. Почти 40 грузовиков с мобильным энергетическим оборудованием приобретены за счет Национального резерва. Первые поставки уже отправились туда, где сегодня они наиболее необходимы. Мы должны поддержать общины там, где резервное питание является критически необходимым для обеспечения теплом, водой и электроэнергией», — отметил Алексей Кулеба.

Поставки оборудования

  • В Киев поступили четыре когенерационные установки мощностью по 2,3 МВт каждая. Общая стоимость оборудования — 241,8 млн грн. В рамках фонда также закуплены генераторы большой мощности общей мощностью более 100 МВт, первые единицы уже доставлены.
  • Харьков получит три когенерационные установки мощностью по 4,3 МВт каждая, общей стоимостью 304,3 млн грн.

Использование оборудования

В ближайшее время установки будут смонтированы на объектах критической инфраструктуры, где потребность в резервном питании является первоочередной. Они обеспечат дополнительную мощность для переподключения и стабильной работы объектов, пострадавших от российских обстрелов, а также гарантируют предоставление базовых услуг населению.

Украина энергетика Министерство развития общин и территорий

