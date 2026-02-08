  1. В Україні

В Україні створили Національний фонд мобільного енергетичного обладнання

15:43, 8 лютого 2026
Україна отримала перші поставки мобільного енергетичного обладнання для критичних об’єктів.
За дорученням Уряду та Віцепрем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби створено Національний фонд резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання. За даними Мінрозвитку, його мета — формування державного резерву для швидкого надання громадам мобільного енергетичного обладнання у разі гострої потреби, особливо для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Мета та завдання фонду

«Ми створюємо системний інструмент, який дозволяє швидко реагувати на наслідки атак на критичну інфраструктуру. Майже 40 вантажівок із мобільним енергетичним обладнанням придбано коштом Національного резерву. Перші поставки вже вирушили туди, де сьогодні найбільше потрібні. Маємо підтримати громади там, де резервне живлення є критично необхідним для забезпечення тепла, води та електроенергії», — зазначив Олексій Кулеба.

Поставки обладнання

  • До Києва надійшли чотири когенераційні установки потужністю по 2,3 МВт кожна. Загальна вартість обладнання — 241,8 млн грн. В межах фонду також закуплено генератори великої потужності загальною потужністю понад 100 МВт, перші одиниці вже доставлено.
  • Харків отримає три когенераційні установки потужністю по 4,3 МВт кожна, загальною вартістю 304,3 млн грн.

Використання обладнання

Найближчим часом установки будуть змонтовані на об’єктах критичної інфраструктури, де потреба у резервному живленні є першочерговою. Вони забезпечать додаткову потужність для перепідключення та стабільної роботи об’єктів, що постраждали від російських обстрілів, а також гарантуватимуть надання базових послуг населенню.

