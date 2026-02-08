В Харьковской области подполковник и оператор ТЦК за деньги снимали с розыска военнообязанных

Должностные лица безосновательно сняли с розыска восьмерых военнообязанных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении подполковнику, временно исполняющему обязанности начальника районного ТЦК и СП Харьковской области, а также оператору мобилизационного районного отделения в городе Харькове ТЦК и СП по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, должностные лица, имея законный доступ к реестру «ОБЕРЕГ», действовали по предварительному сговору группой лиц и безосновательно сняли с розыска восьмерых военнообязанных. Для этого они использовали персональные электронные ключи доступа и внутренние механизмы автоматизированной системы, что позволяло изменять сведения о военнообязанных без проверки и документального подтверждения.

В частности, должностные лица изменяли учетные данные относительно места проживания, осуществляли постановку на учет без снятия в других территориальных центрах комплектования, а также снимали лиц с розыска без предусмотренных законом оснований и без фактической явки в ТЦК и СП.

Во время обыска у и.о. начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки обнаружили 11 000 долларов США и 17 000 гривен.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.