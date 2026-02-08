  1. В Украине

В Харьковской области подполковник и оператор ТЦК за деньги снимали с розыска военнообязанных

22:29, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностные лица безосновательно сняли с розыска восьмерых военнообязанных.
В Харьковской области подполковник и оператор ТЦК за деньги снимали с розыска военнообязанных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении подполковнику, временно исполняющему обязанности начальника районного ТЦК и СП Харьковской области, а также оператору мобилизационного районного отделения в городе Харькове ТЦК и СП по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, должностные лица, имея законный доступ к реестру «ОБЕРЕГ», действовали по предварительному сговору группой лиц и безосновательно сняли с розыска восьмерых военнообязанных. Для этого они использовали персональные электронные ключи доступа и внутренние механизмы автоматизированной системы, что позволяло изменять сведения о военнообязанных без проверки и документального подтверждения.

В частности, должностные лица изменяли учетные данные относительно места проживания, осуществляли постановку на учет без снятия в других территориальных центрах комплектования, а также снимали лиц с розыска без предусмотренных законом оснований и без фактической явки в ТЦК и СП.

Во время обыска у и.о. начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки обнаружили 11 000 долларов США и 17 000 гривен.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка ВСУ ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]