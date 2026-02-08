  1. В Україні

На Харківщині підполковник і оператор ТЦК за гроші знімали з розшуку військовозобов’язаних

22:29, 8 лютого 2026
Посадовці безпідставно зняли з розшуку восьмеро військовозобов’язаних.
Правоохоронці повідомили про підозру підполковнику, тимчасово виконуючому обов’язки начальника районного ТЦК та СП Харківської області, та оператору мобілізаційного районного відділення у місті Харкові ТЦК та СП за ч. 3 ст. 362 КК України.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, посадовці, маючи законний доступ до реєстру «ОБЕРІГ», діяли за попередньою змовою групою осіб та безпідставно зняли з розшуку восьмеро військовозобов’язаних. Для цього вони використовували персональні електронні ключі доступу та внутрішні механізми автоматизованої системи, що дозволяло змінювати відомості про військовозобов’язаних без перевірки та документального підтвердження.

Зокрема, посадовці змінювали облікові дані щодо місця проживання, здійснювали постановку на облік без зняття в інших територіальних центрах комплектування, а також знімали осіб з розшуку без передбачених законом підстав і без фактичної явки до ТЦК та СП.

На обшуку у т.в.о. начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки знайшли 11000$, 17000 грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

хабар ЗСУ ТЦК мобілізація

