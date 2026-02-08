Зеленский анонсировал старт экспорта украинских дронов в Европу

В 2026 году планируется создание 10 экспортных центров, а украинские дроны начнут производить в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об официальном старте экспорта украинских дронов. По его словам, в 2026 году в Европе заработают десять экспортных центров, а производство дронов будет налажено в Германии, странах Северной Европы, Великобритании и других государствах.

«Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и страны Балтии, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что безопасность Европы сегодня в значительной степени базируется на технологиях и дронах, и большинство проектов будут использовать украинские разработки и специалистов. «Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такую свободу, что могут выходить на все другие рынки», — добавил он.

