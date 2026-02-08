  1. В Украине

Зеленский анонсировал старт экспорта украинских дронов в Европу

16:37, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году планируется создание 10 экспортных центров, а украинские дроны начнут производить в Европе.
Зеленский анонсировал старт экспорта украинских дронов в Европу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об официальном старте экспорта украинских дронов. По его словам, в 2026 году в Европе заработают десять экспортных центров, а производство дронов будет налажено в Германии, странах Северной Европы, Великобритании и других государствах.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и страны Балтии, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что безопасность Европы сегодня в значительной степени базируется на технологиях и дронах, и большинство проектов будут использовать украинские разработки и специалистов. «Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такую свободу, что могут выходить на все другие рынки», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Европа Владимир Зеленский дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]