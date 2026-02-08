Зеленський анонсував старт експорту українських дронів у Європу

У 2026 році планується створення 10 центрів експорту, а українські дрони почнуть виготовляти в Європі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про офіційний старт експорту українських дронів. За його словами, у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів, а виробництво дронів буде налагоджене у Німеччині, країнах Північної Європи, Великій Британії та інших державах.

«Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що безпека Європи сьогодні значною мірою базується на технологіях і дронах, і більшість проєктів використовуватимуть українські розробки та фахівців. «Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — додав він.

