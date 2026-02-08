  1. В Украине

13500 долларов за «билет» в Румынию: в Ивано-Франковской области разоблачили нелегальный бизнес на уклонистах

23:56, 8 февраля 2026
Мужчина обещал доставить своих «клиентов» в Закарпатье, где те должны были подняться в горы, чтобы незаконно пересечь государственную границу.
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Жителю Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.

Как сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда установили, что злоумышленник намеревался переправить через украинско-румынскую границу двух мужчин призывного возраста. С этой целью мужчина обязался доставить своих «клиентов» на Закарпатье, где те должны были подняться в горы, чтобы незаконно пересечь государственную границу.

За предоставление услуг «бизнесмен» назначил цену в размере 13 500 долларов США. Правоохранители задокументировали передачу части оговоренной суммы в размере 3 300 долларов США и задержали правонарушителей.

В ГПСУ добавили, что в случае доказательства вины фигуранта уголовного производства ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

