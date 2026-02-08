13500 доларів за «квиток» до Румунії: на Франківщині викрили нелегальний бізнес на ухилянтах

Чоловік обіцяв доставити своїх «клієнтів» на Закарпаття, де ті повинні були піднятися у гори, щоб незаконно перетнути державний кордон.

Жителю Івано-Франківської області повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що зловмисник мав намір переправити через українсько-румунський кордон двох чоловіків призовного віку. З цією метою чоловік зобов’язався доставити своїх «клієнтів» на Закарпаття, де ті повинні були піднятися у гори, щоб незаконно перетнути державний кордон.

За надання послуг «бізнесмен» призначив ціну у розмірі 13 500 доларів США. Правоохоронці задокументували передачу частини з обумовленої суми у розмірі 3300 доларів США та затримали правопорушників.

У ДПСУ додали, що у разі доведення вини фігуранта кримінального провадження, йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

