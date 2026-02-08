  1. В Украине

Дороги, инфраструктура и агросектор – Зеленский призвал инвестировать в развитие сел

17:13, 8 февраля 2026
По словам Президента, инфраструктура, дотации и частные предприятия должны вернуть людей в села.
Дороги, инфраструктура и агросектор – Зеленский призвал инвестировать в развитие сел
Президент Украины Владимир Зеленский поделился видением развития украинских сел и путей привлечения людей к жизни в сельской местности.

По словам главы государства, индустриализация происходит во всем мире, и в Украине важно создавать условия для частного бизнеса, а не расширять государственные предприятия в каждом селе. «Государственными предприятиями нужно кому-то управлять, а государство как менеджер – не лучший вариант. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для возвращения людей в села нужны специальные программы и дотации. Они помогают в период, когда открывать бизнес в селе экономически невыгодно. Кроме финансовых стимулов, ключевым фактором является наличие людей и развитой инфраструктуры.

«Чтобы в селе была жизнь, нужна инфраструктура. Это правда. Еще до начала войны были очень амбициозные планы. Мы построили много дорог. Честно, много. Но недостаточно. Потому что строились центральные дороги. Поэтому нужно построить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе», – добавил он.

Зеленский также подчеркнул важность развития сельского хозяйства. Несмотря на войну и временную оккупацию отдельных территорий, урожай в Украине в 2025 году вырос по сравнению с довоенным периодом. Это, по его мнению, подтверждает актуальность сельского хозяйства и жизни в селе.

Президент убежден, что развитие сел требует времени, но сочетание государственной поддержки, частных инвестиций и инфраструктуры способно сделать сельские территории привлекательными для жизни и бизнеса.

бизнес дороги инфраструктура предприниматель Владимир Зеленский

