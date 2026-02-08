  1. В Україні

Дороги, інфраструктура та агросектор – Зеленський закликав інвестувати у розвиток сіл

17:13, 8 лютого 2026
За словами Президента, інфраструктура, дотації та приватні підприємства мають повернути людей у села.
Президент України Володимир Зеленський поділився баченням розвитку українських сіл та шляхів залучення людей до життя у сільській місцевості.

За словами глави держави, індустріалізація відбувається у всьому світі, і в Україні важливо створювати умови для приватного бізнесу, а не розширювати державні підприємства в кожному селі. «Державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор.», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що для повернення людей у села потрібні спеціальні програми та дотації. Вони допомагають у період, коли відкривати бізнес у селі економічно невигідно. Окрім фінансових стимулів, ключовим фактором є наявність людей та розвиненої інфраструктури.

«Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда. Ще до початку війни дуже амбітні були плани. Ми багато побудували доріг. Чесно, багато. Але недостатньо. Тому що будувалися центральні дороги. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі», – додав він.

Зеленський також підкреслив важливість розвитку сільського господарства. Незважаючи на війну та тимчасову окупацію окремих територій, врожай в Україні у 2025 році зріс порівняно з довоєнним періодом. Це, на його думку, підтверджує актуальність сільського господарства та життя у селі.

Президент переконаний, що розвиток сіл потребує часу, але поєднання державної підтримки, приватних інвестицій та інфраструктури здатне зробити сільські території привабливими для життя та бізнесу.

