Украинцы за рубежом могут забрать паспорт без поездки домой – инструкция ГМС

Миграционная служба объяснила порядок получения документов за пределами Украины.

Граждане Украины, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный заграничный паспорт или ID-карту, могут оформить их через зарубежные дипломатические учреждения или представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Механизм пересылки документов

Государственная миграционная служба организовала систему пересылки паспортов от территориальных подразделений в Украине в дипломатические учреждения и представительства «Паспортного сервиса» за рубежом. Это позволяет украинцам получать документы в стране пребывания без необходимости возвращаться в Украину.

Порядок получения

Чтобы получить изготовленный документ за рубежом, необходимо:

обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение или представительство «Паспортного сервиса»;

подать заявление на получение загранпаспорта или ID-карты в стране пребывания;

адресовать заявление территориальному подразделению ГМС Украины, где документ оформлялся.

Документ может получить лично заявитель или его законный представитель в случае детей до 14 лет.

