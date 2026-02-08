  1. В Украине

Украинцы за рубежом могут забрать паспорт без поездки домой – инструкция ГМС

21:47, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Миграционная служба объяснила порядок получения документов за пределами Украины.
Украинцы за рубежом могут забрать паспорт без поездки домой – инструкция ГМС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный заграничный паспорт или ID-карту, могут оформить их через зарубежные дипломатические учреждения или представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Механизм пересылки документов

Государственная миграционная служба организовала систему пересылки паспортов от территориальных подразделений в Украине в дипломатические учреждения и представительства «Паспортного сервиса» за рубежом. Это позволяет украинцам получать документы в стране пребывания без необходимости возвращаться в Украину.

Порядок получения

Чтобы получить изготовленный документ за рубежом, необходимо:

  • обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение или представительство «Паспортного сервиса»;
  • подать заявление на получение загранпаспорта или ID-карты в стране пребывания;
  • адресовать заявление территориальному подразделению ГМС Украины, где документ оформлялся.

Документ может получить лично заявитель или его законный представитель в случае детей до 14 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт Украина гражданство ID-паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]