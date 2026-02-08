Українці за кордоном можуть забрати паспорт без поїздки додому – інструкція ДМС

Міграційна служба пояснила порядок отримання документів за межами України.

Громадяни України, які перебувають за кордоном і не встигли своєчасно отримати замовлений закордонний паспорт або ID-картку, можуть оформити їх через закордонні дипломатичні установи або представництва Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Механізм пересилання документів

Державна міграційна служба організувала систему пересилання паспортів від територіальних підрозділів в Україні до дипломатичних установ та представництв «Паспортного сервісу» за кордоном. Це дозволяє українцям отримувати документи у країні перебування без необхідності повертатися в Україну.

Порядок отримання

Щоб отримати виготовлений документ за кордоном, потрібно:

звернутися до закордонної дипломатичної установи або представництва «Паспортного сервісу»;

подати заяву на отримання закордонного паспорта або ID-картки у країні перебування;

адресувати заяву територіальному підрозділу ДМС України, де документ оформлювався.

Документ може отримати особисто заявник або його законний представник у разі дітей до 14 років.

