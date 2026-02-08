  1. В Україні

Українці за кордоном можуть забрати паспорт без поїздки додому – інструкція ДМС

21:47, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міграційна служба пояснила порядок отримання документів за межами України.
Українці за кордоном можуть забрати паспорт без поїздки додому – інструкція ДМС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України, які перебувають за кордоном і не встигли своєчасно отримати замовлений закордонний паспорт або ID-картку, можуть оформити їх через закордонні дипломатичні установи або представництва Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Механізм пересилання документів

Державна міграційна служба організувала систему пересилання паспортів від територіальних підрозділів в Україні до дипломатичних установ та представництв «Паспортного сервісу» за кордоном. Це дозволяє українцям отримувати документи у країні перебування без необхідності повертатися в Україну.

Порядок отримання

Щоб отримати виготовлений документ за кордоном, потрібно:

  • звернутися до закордонної дипломатичної установи або представництва «Паспортного сервісу»;
  • подати заяву на отримання закордонного паспорта або ID-картки у країні перебування;
  • адресувати заяву територіальному підрозділу ДМС України, де документ оформлювався.

Документ може отримати особисто заявник або його законний представник у разі дітей до 14 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Україна громадянство ID-паспорт Держміграційна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]