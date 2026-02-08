Беженцы работают ниже квалификации – в ООН обнародовали данные интеграции украинцев на рынке труда

57% трудоустроенных украинских беженцев в Европе.

Средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20–64 лет в странах Европы по состоянию на середину 2025 года составлял 57%, включая самозанятость и неформальную работу. Это на 22 п.п. меньше, чем среди граждан стран пребывания, сообщает опрос Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Разница по странам и роль языка

Уровень занятости значительно варьируется: самый высокий он в соседних с Украиной странах, самый низкий – в Западной и Северной Европе. Лидерами по трудоустройству украинских беженцев стали Эстония (72%), Венгрия (71%), Великобритания (69%) и Польша (68%). Зато самые низкие показатели – в Швейцарии (29%), Норвегии (37%) и Германии и Дании (по 39%).

Владение местным языком и более длительное пребывание в стране существенно повышают шансы на трудоустройство. Однако даже при этих условиях многие беженцы работают ниже своего уровня квалификации: почти 60% занятых отмечают неполную занятость.

Проблемы квалификации и зарплаты

Среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных должностях, тогда как среди граждан страны пребывания – только 7%. Это объясняет значительную часть 40%-ной разницы в медианной заработной плате. Структурные барьеры на рынке труда остаются актуальными, и их преодоление требует специальных вмешательств.

Демографические и социальные факторы

Вероятность трудоустройства снижается для взрослых в возрасте 50-64 лет и для беженцев с маленькими детьми. Мужчины чаще находят работу, а проживание в одиночестве или с пожилыми людьми повышает шансы на занятость. Профессионально-техническое образование увеличивает вероятность трудоустройства на 5 п.п., а знание местного языка — на 13 п.п.

Экономический эффект интеграции

По данным УВКБ ООН, улучшение занятости и производительности украинских беженцев может повысить годовой рост ВВП в принимающих странах до 0,7 п.п., особенно там, где численность беженцев велика, а разрыв в производительности существенный.

По состоянию на 16 января 2026 года в Европе насчитывалось 5,349 млн украинских беженцев, а в целом в мире – 5,898 млн. В Украине, по последним данным ООН, на конец 2025 года проживало 3,7 млн внутренне перемещенных лиц.

