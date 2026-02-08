Біженці працюють нижче кваліфікації – в ООН оприлюднили дані інтеграції українців на ринку праці

57% працевлаштованих українських біженців у Європі.

Середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи станом на середину 2025 року становив 57%, включно з самозайнятістю та неформальною роботою. Це на 22 в.п. менше, ніж серед громадян країн перебування, повідомляє опитування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Різниця за країнами та роль мови

Рівень зайнятості значно варіюється: найбільший він у сусідніх з Україною країнах, нижчий – у Західній та Північній Європі. Лідерами за працевлаштуванням українських біженців стали Естонія (72%), Угорщина (71%), Велика Британія (69%) та Польща (68%). Натомість найнижчі показники – у Швейцарії (29%), Норвегії (37%) та Німеччині та Данії (по 39%).

Володіння місцевою мовою та триваліше перебування в країні суттєво підвищують шанси на працевлаштування. Проте, навіть за цих умов багато біженців працюють нижче свого рівня кваліфікації: майже 60% зайнятих зазначають про неповну зайнятість.

Проблеми кваліфікації та зарплати

Серед біженців із вищою освітою понад третина працює на низькокваліфікованих посадах, тоді як серед громадян країни перебування – лише 7%. Це пояснює значну частину 40%-ї різниці у медіанній заробітній платні. Структурні бар’єри на ринку праці залишаються актуальними, і їхнє подолання потребує спеціальних втручань.

Демографічні та соціальні фактори

Ймовірність працевлаштування зменшується для дорослих 50064 років та для біженців з маленькими дітьми. Чоловіки частіше знаходять роботу, а проживання на самоті або з літніми людьми підвищує шанси на зайнятість. Професійно-технічна освіта збільшує ймовірність працевлаштування на 5 в.п., а знання місцевої мови – на 13 в.п.

Економічний ефект інтеграції

За даними УВКБ ООН, покращення зайнятості та продуктивності українських біженців може підвищити річне зростання ВВП у приймаючих країнах до 0,7 в.п., особливо там, де чисельність біженців велика, а розрив у продуктивності суттєвий.

Станом на 16 січня 2026 року в Європі налічувалося 5,349 млн українських біженців, а загалом у світі – 5,898 млн. В Україні, за останніми даними ООН, на кінець 2025 року проживало 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

